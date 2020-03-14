Марадону изолировали от его команды

Руководство аргентинского клуба Химнасия и Эсгрима решило изолировать главного тренера команды Диего Марадону.

Это связано с пандемией коронавируса. В клубе считают, что легендарный аргентинец входит в группу риска.

«Мы принимаем все необходиме мерыы предосторожности. Сейчас Диего изолирован от команды. Мы разместили тренера в комнате на первом этаже, поскольку он входит в группу риска», — заявил врач Химнасии Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia.

Напомним, что разразившаяся пандемия коронавируса парализовала практически весь спорт. Из-за болезни приостановили АПЛ,Лигуд, Ла Дигу, Серию А и чемпионат Португалии.

Ранее Марадона раскритиковал людей, иронично относящихся к коронавирусу (isport.ua)