Марадону изолировали от его команды

Руководство аргентинского клуба Химнасия и Эсгрима решило изолировать главного тренера команды Диего Марадону.

Это связано с пандемией коронавируса. В клубе считают, что легендарный аргентинец входит в группу риска.

«Мы принимаем все необходиме мерыы предосторожности. Сейчас Диего изолирован от команды. Мы разместили тренера в комнате на первом этаже, поскольку он входит в группу риска», — заявил врач Химнасии Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia.

Напомним, что разразившаяся пандемия коронавируса парализовала практически весь спорт. Из-за болезни приостановили АПЛ,Лигуд, Ла Дигу, Серию А и чемпионат Португалии.

Ранее Марадона раскритиковал людей, иронично относящихся к коронавирусу  (isport.ua)

| 2020-03-14T17:46:11+00:00 14 марта 2020, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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