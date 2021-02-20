«Манукян думает, что таким образом он дает какие-то месседжи России» — Куда ведут популисты-реваншисты

В случае открытия транспортных коммуникаций между Арменией и Турцией, последняя «проглотит Армению сразу», заявил журналистам единый кандидат в премьер-министры от оппозиционного движения Вазген Манукян.

«Её (Турции) сельскохозяйственные товары гораздо дешевле, чем армянские. Её финансовые возможности таковы, что она купит здесь весь бизнес. Мы станем народом-невольником», — заявил он.

Кандидат сообщил, что Армении нужна нормальная власть, которая должна восстановить страну. «После восстановления, когда Армения вновь будет государством, прочно стоящим на ногах, можно вести переговоры с Турцией об открытии дорог. Мы всегда были за это, но не сейчас», — сказал он.

Манукян подчеркнул, что всегда был сторонником открытия дорог, и в свое время, когда Турция с уважением относилась к Армении, как к государству-победителю, можно было заключить такие договора, что «открытие дорог и торговля не испортили бы ни нашу экономику, ни турецкую».

Удивительная фраза – «когда Турция с уважением относилась к Армении, как к государству-победителю» — когда такое было вообще? Был разрыв дипотношений и полное игнорирование на официальном уровне из-за оккупации земель Азербайджана.

Но то время прошло, и теперь, когда действительно настало время строить нормальные отношения, Манукян принимается пугать соотечественников тем, что их страну «поглотят» турки. Было бы что поглощать, как говорится. Ведь россияне уже разобрали всё более-менее прибыльное из того, что было в армянской экономике. Так на что же направлены тогда слова этого «конкурента» Пашиняна? Почему он против потепления отношений с Турцией? Потому что антипашиняновская оппозиция вообще исповедует реваншистские идеи после осенней войны?

Своим мнением на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Высказывания Вазгена Манукяна вызывают с одной стороны насмешку, а с другой – глубокое сожаление, потому что политик, который занимал высокие государственные посты, до сих пор просто никак не может признать реалии, в которые именно люди такого плана загнали свою страну, привели ее в ужасное положение. Поэтому то, что он говорит сейчас, не только бессмысленно, не только смешно, но это еще и плачевно для будущего армянского народа.

Во-первых, его высказывания ярко показывают, что человек просто не в состоянии правильно оценить сложившуюся в регионе ситуацию. Он не может понять и реалии своей страны, которая по итогам войны оказалась фактически разгромлена по всем параметрам – и экономически, и в военном плане, и политически. Сейчас он пытается разыграть популистскую карту, рассчитанную на две стороны. С одной стороны, популизм на потребу радикально настроенной части армянского общества, в сознании которой до сих пор веют такие идеи, типа, «мы еще все вернем», «мы еще им покажем», «вернем их к началу 90-х годов». Это всё не только из сферы утопий, это даже диагноз, совершенно ненормальная оценка ситуации. Но такая часть общества есть, и ее радикальные политики типа Манукяна, а также определенные церковные деятели настраивают на этот лад.

С другой стороны, видимо, Манукян думает, что таким образом он дает какие-то месседжи России. Мол, Турция может выступить в роли конкурента России в борьбе за Армению, и тут Манукян предлагает свои услуги по предотвращению такого сценария. Это опять же говорит о полном непонимании им сложившихся реалий.

К сожалению, такие горе-политики пытаются решать судьбы не только своего народа, но и целого региона.

А его высказывание о том, что Турция когда-то «уважительно» относилась к Армении, говорит о том, что есть там определенная прослойка населения и политиков, почему-то убедивших себя в своем же вранье о том, что когда они оккупировали часть Азербайджана при явной поддержке России, к ним стали относиться как к каким-то героям, победителям. Но не было никогда такого отношения. Тем более со стороны Турции. Да и не только – мы слышали из уст европейских политиков, что за оккупацией земель Азербайджана стоит именно РФ. Это, например, в свое время озвучила госпожа Меркель.

Но есть во всем этом еще один негативный момент – такие популисты из числа политиков очень опасны, потому что способны, опираясь на радикальную часть общества, дать старт новому военному противостоянию в регионе.

Безусловно, такая война в нынешних реалиях стала бы просто концом Армении, причем, навсегда. Но это будет плохо и для всего региона. Поэтому Азербайджан должен очень внимательно следить за ситуацией в Армении. Потому что за ней стоит несколько группировок российского истеблишмента. Это Кремль – за Кочаряном, и ВПК РФ – за Саргсяном, который тоже начал активизироваться. Это выявляет российские планы относительно нашего региона. Поэтому нельзя допустить, чтобы какие-то авантюристы взяли там реванш, никаких ошибок Баку допускать сейчас не должен.