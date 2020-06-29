«Мамедов неверующих» нужно наказывать таким образом-Поддержим депутата

Горе от ума. Изначально это было название бессмертной комедии Грибоедова, но в довольно краткий срок стало афоризмом. Как понятно из самого выражения, чем больше ума у человека, тем больше горя он испытывает на своем жизненном пути. Еще за много тысяч лет до Грибоедова схожую мысль высказал пророк Сулейман ибн Дауд (царь Соломон): «От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль».

С наличием ума все понятно, тем более, что о нем высказались такие авторитетные личности, ну, а как быть с его, то бишь ума, недостатком? Если следовать простой логике, если ум не фонтанирует, то обладателю того, что есть, горе и печаль точно не грозят. Следовательно, от этого явления должны страдать другие.

Впрочем, страдания страданиям — рознь. Если эта «угроза» исходит от рядового гражданина, простого обывателя, то последствия незначительны. А вот если «счастливчик» занимает не последнюю ступеньку в социальной лестнице, то это чревато.

Тем более, если речь идет об Азербайджане, где «лестница», порой, оказывается в перевернутом состоянии. Вот и приходится нам часто слышать всякую несуразицу из уст людей, которые, вроде, должны говорить умные вещи и делать полезные дела. И, в первую очередь, это касается народных избранников, депутатов Милли Меджлиса.

К сожалению, мы чаще от наших меджлисменов слышим «перлы», которые никак не укладываются в нормальное мышление. Они словно устроили между собой состязание на звание «самого креативного депутата» и потому сыплют «словесным жемчугом», как из рога изобилия.

Пожалуй, самое запоминающееся предложение от одного из депутатов Милли Меджлиса было связано с его обеспокоенностью досугом и материальным положением простых учителей, инженеров, врачей. То есть, бюджетников.

Ни для кого не секрет, что эта категория населения не может похвастаться ни высокими зарплатами, ни материальным достатком, ни «нетрудовыми доходами». И вот сей «слуга народа» предложил им не бездельничать (!), и после основной работы поработать на стройке, камни потаскать. В то же время сей депутат забыл отметить, что он сам то получает нехилые «бабки» за синекуру и за такие «блестящие» мысли.

Однако мы немного отвлеклись, так как речь не о «защитнике прав учителей и врачей», а о его бывшем коллеге. Кстати, тоже довольно яркая личность. За один только его симбиоз мясного фарша с наркомом иностранных дел СССР, выразившийся в филологическом абсурде, этот депутат заслуживает Пулитцеровскую премию. Но Запад, завидующий стремительному развитию Азербайджана во всех сферах, предпочел не замечать этого.

Итак, как вы поняли, речь идет о старожиле ММ, депутате Сиявуше Новрузове. Привыкший больше выступать за запрет, нежели за разрешение, господин Новрузов, оставшись верным своему жизненному кредо, вновь выступил с оригинальной идеей.

«Тот, кто не верит в существование коронавируса, и пишет об этом провокационные посты в социальных сетях, должны быть строго наказаны». Об этом, как передает Qafqazinfo, заявил Сиявуш Новрузов.

Он еще что-то там говорил про то, что борьба с «короной» есть вопрос национальной безопасности, но все это выглядело блекло, помято перед тем, что он сказал выше.

Вот это фортель! А ведь мы ожидали от господина нечто подобное, а то пандемия «короны» протекает как-то вяло, тускло, скучно, без азарта. Одна лишь статистика. И вдруг такое «своевременное» предложение. Брависсимо!

На заре установления советской власти и в последующие несколько лет большевики жестко (порой, и жестоко) боролись с теми, кто ВЕРИЛ в Бога. Сегодня в независимом Азербайджане «слуга народа» предлагает не щадить тех, кто НЕ ВЕРИТ в…коронавирус. Даже и не знаешь, что абсурднее: действия большевиков или слова азербайджанского депутата.

Кстати, мы можем развить мысль депутата до логичного конца, так сказать, до идеала. В качестве наказания для «мамедов неверующих» нужно насильно заразить их «короной». А почему бы и нет? Если депутату можно говорить благоглупость, то почему журналист должен отказываться от этого «дара»?

P.S. Возможно, я немного погорячился, и потому считаю своим долгом добавить: господин депутат, слова про насильственное заражение были сарказмом…