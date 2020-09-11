Малейка Аббасзаде не видит необходимости в смягчении конкурсных требований

«Многие говорят, что занимались в условиях пандемии и просят смягчить конкурсные требования. В этом нет никакой необходимости. В III группе есть абитуриенты, показавшие довольно высокие результаты. Они тоже готовились к экзаменам в условиях пандемии».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, школы определенных сел и регионов показали высокие результаты: «Если разделить показатель медианы нынешнего года на половину участников экзаменов, то увидим, что в этом году средний результат составляет 303,74 балла, в прошлом году он был 297,21. Половина абитуриентов, сдавших экзамены, набрала 303 балла. В этом году в III группе экзамен сдали 21410 человек, здесь конкурс будет довольно высоким. На это повлияет и число плановых мест, в III группе в этом году число плановых мест выросло на 1015, то есть на 9%. Число мест на основе госзаказа – 4256, из них 30 выделены филиалу Московского государственного университета».