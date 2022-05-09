«Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия», — сказал Макрон. «Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — заявил французский лидер. При этом он отметил, что «Украина уже является членом европейской семьи». Чтобы ускорить участие Украины в делах Европы, Макрон предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.