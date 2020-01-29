Макрон заявил, что Эрдоган нарушил свои «обещания» по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в нарушении обещания, данного на берлинской конференции по Ливии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН.

«Я бы хотел выразить свое беспокойство относительно действий Турции в данный момент, которые прямо противоречат тому, что президент Эрдоган обещал сделать в ходе берлинской конференции», – приводит РИА Новости слова Макрона.

Президент Франции отметил, что последние несколько дней они наблюдали за якобы переброской Турцией боевиков из Сирии в Ливию. Это, по его словам, «явное и очень серьезное нарушение того, что было достигнуто в Берлине».

«Это нарушение обещания, это посягательство на суверенитет Ливии и на безопасность европейцев и жителей региона Сахеля», – добавил Макрон.