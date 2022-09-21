Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщает ТАСС, французский лидер предложил провести ряд реформ в Совете Безопасности ООН.

«Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным», — сказал Макрон. Совет, считает он, «должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль».

По мнению французского лидера, одновременно «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.