У кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен есть секретный план по выводу страны из Евросоюза и созданию «правого альянса» с Польшей и Венгрией, заявил действующий глава государства Эммануэль Макрон во время выступления перед избирателями в Страсбурге. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Она хочет вывести Францию из ЕС, но не осмеливается сказать об этом, а это нехорошо», — сказал Макрон в попытке оценить внешнюю политику своего оппонента.

Французские избиратели слишком лояльны к Европе, чтобы принять так называемый Фрексит [по аналогии с «Брекзитом»], поэтому Ле Пен может напасть на блок изнутри после объединения с популистскими правительствами Польши и Венгрии, добавил Макрон.

«ЕС изменил жизнь этой страны», — резюмировал он, обвинив Ле Пен в том, что ее планы не выдерживают никакой критики.