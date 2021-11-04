Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона. Вечером в среду, 3 ноября, во время прощального визита Меркель во Францию Макрон отметил заслуги Меркель в сохранении европейского единства.

Визит проходил в городе Бон в Бургундии и стал завершающим за время плодотворного сотрудничества между Макроном и Меркель, сообщил Елисейский дворец. Оба лидера в сопровождении супругов пообщались с горожанами и провели встречу, посвященную личным и международным темам.

И.о. канцлера напомнила, что Макрон уже четвертый французский президент, с которым она сотрудничала за те 16 лет, что возглавляет правительство ФРГ. «С каким бы президентом я ни работала, прекрасным было всегда то, что мы представляли одну и ту же систему ценностей, но первые мысли у нас почти всегда были разными», — заявила она.

Большой крест ордена Почетного легиона является высшей степенью главной награды Франции. Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом и остается во Франции знаком государственного признания выдающихся заслуг. (DW)