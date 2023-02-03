Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Париже обсудили меры сдерживания Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Премьер Нетаньяху заявил, что сдерживание Ирана и его сателлитов на Ближнем Востоке должно быть усилено. Кроме того, он призвал наложить значительные санкции на иранский режим и включить Корпус стражей исламской революции в террористический список Европейского союза», — говорится в сообщении.

В канцелярии премьера Израиля также сообщили, что лидеры двух государств затронули ситуацию «на региональной арене» и обсудили «необходимость поддерживать стабильность в регионе, особенно в Ливане». Также Макрон и Нетаньяху затронули тему «расширения круга мира», который охватывает еврейское государство и соседние арабские страны.