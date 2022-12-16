Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет взять с собой на финальный матч чемпионата мира 2022 года футболистов, которые не смогут принять участия в решающей игре из-за травм, передает RMC Sport.

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Стоит отметить, что травмированными игроками перед финальной игрой с Аргентиной числятся Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку и Н’Голо Канте.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 19:00 по бакинскому времени. В игре за третье место 17 декабря сразятся команды Хорватии и Марокко. Матч также начнется в 19:00 по бакинскому времени

В полуфинале сборная Аргентины одержала победу над хорватами со счетом 3:0, а команда Франции взяла верх над марокканцами (2:0).