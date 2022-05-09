Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник впервые после своего переизбрания отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Как пишет агентство DPA со ссылкой на источники в Елисейском дворце, первый визит вскоре после выборов является доказательством того, насколько важны франко-германские отношения. Война в Украине и европейский суверенитет с особым акцентом на обороне и энергоснабжении будут доминировать в переговорах двух лидеров.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят отношения стран с балканскими государствами и политику ЕС по Китаю.