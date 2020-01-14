Макгрегор готов подстраховать бой Хабиб — Фергюсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт снова порассуждал о супербое Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Глава промоушена отметил, что экс-чемпион организации Конор Макгрегор готов заменить Фергюсона в поединке с непобежденным россиянином, если бой сорвется в пятый раз.

«Конор не верит, что их поединок состоится. Его организовывают уже в пятый раз! Макгрегор попросту не верит в этот бой… Сейчас он подерется против Дональда Серроне в полусреднем весе, а затем спуститься в легкий дивизион.

В общем, он очень хочет биться с Хабибом и готов заменить Тони в случае, если что-то случится», — цитирует Уайта TMZ.

Стоит отметить, что долгожданный поединок Нурмагомедов — Фергюсон запланирован 19 апреля. (gazeta.ru)