Майкл Джордан призвал власти США покончить с расизмом и насилием

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прокомментировал бушующие в США протесты, передает «Чемпионат».

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.

«Я глубоко опечален происходящим, по-настоящему зол. Вижу и чувствую боль каждого, их возмущение и разочарование.

Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в Соединенных Штатах. С нас хватит!» — заявил Джордан.