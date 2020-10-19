Майк Помпео проведет встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, отдельно встретятся с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Вашингтоне. Об этом, по информации «Туран», сообщает американское издание POLITICO.

Неясно, встретятся ли посланники друг с другом или же официальные лица США попытаются созвать трехстороннее заседание. Но их визит в тот же день говорит о том, что США активизируют свои усилия по смягчению возобновившегося конфликта.

Согласно документам правительства США, с которыми ознакомился POLITICO, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сначала встретится с Помпео в пятницу утром. После этот состоится встреча Зограба Мнацаканяна с госсекретарем США.

Государственный департамент пока не комментировал предстоящие встречи.