Майк Помпео проведет встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, отдельно встретятся с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Вашингтоне. Об этом, по информации «Туран», сообщает американское издание POLITICO.

Неясно, встретятся ли посланники друг с другом или же официальные лица США попытаются созвать трехстороннее заседание. Но их визит в тот же день говорит о том, что США активизируют свои усилия по смягчению возобновившегося конфликта.

Согласно документам правительства США, с которыми ознакомился POLITICO, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сначала встретится с Помпео в пятницу утром. После этот состоится встреча Зограба Мнацаканяна с госсекретарем США.

Государственный департамент пока не комментировал предстоящие встречи.

| 2020-10-19T21:43:10+04:00 19 октября 2020, 21:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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