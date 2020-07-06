Mail.ru Group приобрела 18% в образовательной онлайн-платформе SkillFactory

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory, в результате холдинг получит долю в 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении компании.

До сделки с Mail.ru Group сооснователи SkillFactory Александр Ерошкин, Александр Турилин и Павел Астафуров имели доли, соответственно, в размере 40,4%, 40,4% и 9,6%, еще 6% принадлежало бывшему совладельцу образовательного холдинга «Нетология-групп» Максиму Древалю. Как изменятся доли с учетом приобретения Mail.ru Group 18,31%, в компании не раскрывают. Однако, как уточняют в Mail.ru Group, основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять сервисом.

Согласно условиям сделки, SkillFactory присоединится к образовательной экосистеме Mail.ru Group, в которую уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и школа программирования для детей «Алгоритмика». Сумму сделки и планы по тому, как Mail.ru Group будет распоряжаться опционом, в компании не раскрывают.

У SkillFactory есть онлайн-школа анализа больших данных и программирования, где ведут 35 курсов и специализаций, школа дизайна и креативных специальностей Contented, где можно пройти курсы по девяти направлениям, и проект InternetCollege.ru, где преподают основы цифровых профессий. В месяц в трех школах SkillFactory осваивают новые навыки около 75 тыс. человек.