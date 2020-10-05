Магазины или бомбоубежища? – в каком состоянии укрытия в прифронтовых районах

Строительство бомбоубежищ в Азербайджане началось в период Второй мировой войны. Это специальное сооружение, по замыслу его строителей, было предназначено для защиты мирных граждан во время бомбёжек.

В качестве бомбоубежищ также использовались подвалы многоэтажных домов.

Участившиеся бомбежки Арменией мирного азербайджанского населения актуализировали вопрос бомбоубежищ в нашей стране.

Как сообщил # руководитель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, в нашей стране подвалы многоэтажных домов еще с советских времен играли роль бомбоубежищ.

«Теперь эти подвалы превращены в салоны красоты и магазины. В нашей стране также были специальные бомбоубежища с двухъярусными кроватями и необходимым оборудованием. Неизвестно, что стало с этими бомбоубежищами», — сказал Эльбай Гасымзаде.

Как отметил руководитель Союза архитекторов, построенные под новостройками паркинги также могут сыграть роль бомбоубежищ.

Мы решили выяснить в каком состоянии сегодня бомбоубежища, оставленные еще с советских времен, и можно ли использовать подвалы многоэтажных домов в качестве бомбоубежищ?

Для получения ответов мы обратились в исполнительную власть прифронтовых районов — Гедабека и Товуза, а также города Гянджа, который обстреливается армянами вот уже второй день.

Как сообщил # первый заместитель главы исполнительной власти Гедабекского района Натик Нагиев, в их районе с советских времен осталось несколько бомбоубежищ, но они были в запущенном состоянии. «Мы восстановили их. Подвалы в нашем городе не используются под магазины и салоны красоты. Эти подвалы также могут быть использованы в качестве укрытия от армянских бомб», — сказал Натик Нагиев.

Как сообщил # заместитель главы исполнительной власти Товузского района Нифталы Гасымов, все подвалы в многоэтажных домах приведены в порядок. «Они могут быть использованы в качестве бомбоубежищ. Также созданы укрытия во дворах личных домов», — сказал заместитель главы испольной власти.

По словам помощника главы исполнительной власти Гянджи Фарида Абдульзаде, в их городе достаточно бомбоубежищ. «Все эти бомбоубежища подвергаются периодическим осмотрам», — сказал помощник главы исполнительной власти.

Что касается подвалов многоэтажек, помощник главы исполнительной власти не стал рассказывать об их состоянии, ограничившись ответом: «Об этом мне ничего не известно»…