Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начала «настоящие переговоры» с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси заявил вечером в среду, 22 сентября, что в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он провел встречи с главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

По его словам, конкретного результата пока не достигнуто, но у него сложилось впечатление, что все стороны убеждены в необходимости создания такой защитной зоны. Поскольку ситуация вокруг ЗАЭС в последние дни продолжает накаляться и доставляет «крайнее беспокойство», следует достичь договоренности «как можно скорее», добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ также выразил надежду, что в ближайшее время он вновь приедет в Украину, а затем в Россию и сможет продолжить переговоры.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе с начала марта находится под контролем российских войск, но ее продолжает обслуживать украинский персонал. (DW)