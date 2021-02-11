МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

Как передает Интерфакс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества — 3,6 граммов — металлического урана на объекте в городе Исфахане.

Агентство напоминает, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был заключен в 2015 году.

Отметим, что ранее Иран не изготавливал металлический уран.

| 2021-02-11T12:15:52+04:00 11 февраля 2021, 14:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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