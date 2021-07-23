Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал в эфире национального телевидения, что готов к переговорам с представителями оппозиции ради отмены возложенных на страну санкций. Об этом сообщает Le Figaro.

«Готов сесть (за стол переговоров — прим. ред.) для рассмотрения вопросов реалистичной, объективной, подлинно венесуэльской повестки дня, которые необходимо решить для достижения частичных соглашений о мире, суверенитете и отмене санкций против Венесуэлы», — сказал Мадуро.

По его словам одной из главных тем встречи станет участие оппозиционных политиков в региональных выборах, которые пройдут 21 ноября 2021 года. Когда состоятся переговоры, он не уточнил.

Мадуро много раз говорил об открытости к диалогу с оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуаидо. Противники действующего президента обвиняют его в фальсификации выборов 2018 года.