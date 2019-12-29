Мадуро заявил, что рассматривал возможность направить армию в Бразилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассматривал возможность отдать приказ ВС пересечь границу с Бразилией для поимки венесуэльских военных, которые подозреваются в нападении на воинскую часть. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

«Наша армия дошла до границы и увидела террористов на [бразильской] стороне, — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению. — У нас возникла дилемма: перейти границу, захватить их и вернуть или с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии. Мы приняли решение в соответствии с международным правом. Территория Бразилии неприкосновенна, и Венесуэла это признает».

Мадуро также добавил, что «террористов» надо наказывать «по закону».(ТАСС)