Мадуро заявил, что наемники готовят атаку на военные объекты на западе Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группы наемников готовятся осуществить атаку на военные объекты в западном штате Сулия.

«В северо-западном районе границы с Колумбией есть группы дезертиров, наемников, предателей, которые готовятся атаковать венесуэльские военные подразделения в штате Сулия», — сообщил Мадуро на состоявшейся в понедельник встрече с военными. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы призвал военных сохранять бдительность.(ТАСС)