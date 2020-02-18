Мадуро заявил, что наемники готовят атаку на военные объекты на западе Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группы наемников готовятся осуществить атаку на военные объекты в западном штате Сулия.

«В северо-западном районе границы с Колумбией есть группы дезертиров, наемников, предателей, которые готовятся атаковать венесуэльские военные подразделения в штате Сулия», — сообщил Мадуро на состоявшейся в понедельник встрече с военными. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы призвал военных сохранять бдительность.(ТАСС)

| 2020-02-18T10:57:28+00:00 18 февраля 2020, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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