Маас призвал США и Россию продлить СНВ-3

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию «проявить лидерство», продлив соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Маас напомнил, что во вторник в Берлине состоялась встреча Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, где приняли политическую декларацию. Министр подчеркнул, что некоторые шаги могут предпринять только ядерные державы.

«Мы объединяем усилия, чтобы защитить и усилить рушащуюся архитектуру контроля над вооружениями. Мы призываем Россию и США проявить лидерство, продлив СНВ-3. Соглашение остается критически важным», — заявил Маас. (РИА Новости)

| 2020-02-27T00:55:32+00:00 27 февраля 2020, 09:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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