Маас призвал США и Россию продлить СНВ-3

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию «проявить лидерство», продлив соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Маас напомнил, что во вторник в Берлине состоялась встреча Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, где приняли политическую декларацию. Министр подчеркнул, что некоторые шаги могут предпринять только ядерные державы.

«Мы объединяем усилия, чтобы защитить и усилить рушащуюся архитектуру контроля над вооружениями. Мы призываем Россию и США проявить лидерство, продлив СНВ-3. Соглашение остается критически важным», — заявил Маас. (РИА Новости)