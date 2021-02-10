Маас: отказ от «Северного потока — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву. Об этом пишет ТАСС.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос «Северный поток — 2», должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — сказал Маас.

По его словам, некоторые страны, которые выступают против проекта, увеличивают экспорт нефти из России.

Также Маас подчеркнул, что экономическая изоляция России приведет к тому, что усилится сближение Москвы и Пекина, из-за чего может быть создан «самый большой экономический и военный союз из имеющихся».