Заполнивший вакуум власти в отсутствии реального Владимира Путина в информационном пространстве дублер с каждым днем получает все больше возможностей остаться единственным «Путиным» в случае отстранения или смерти реального. Такое предположение сделал «Генерал СВР» в своем телеграмм-канале, и с ним согласны многие.

Предположения об участии в общественных мероприятиях, встречах в Кремле и даже на заседаниях правительства дублера звучат все чаще, множество экспертов ломают головы – тот или не тот? Но пока никто из участников таких встреч не осмелился усомниться в личности своего визави. И только президент ЮАР Сирил Рамафоса, как утверждает «Генерал СВР», якобы во время телефонного разговора с Путиным «напрямую заявил, что участие на саммите БРИКС «людей, изображающих первых лиц государств-участников саммита» недопустимо, чем серьезно обескуражил российского лидера.

До пригожинского мятежа вероятность использования двойников-тройников вместо Путина гуляла в интернете только в связи с маниакальной зацикленностью его на своем здоровье, что подтверждалось встречами с лидерами других стран за 4-хметровым столом — все помнят кадры с Макроном, отказом чокаться бокалами с Орбаном, вынужденным прохождением 2-хнедельного карантина всех, кто должен был встретиться с кремлевским отшельником. Такие предосторожности даже после окончания пандемии коронавируса вызывали безответные вопросы – от вероятного расстройства психики российского президента и до нарушения его иммунной системы в связи с предполагаемой онкологией. Чему пищу давал в своих многочисленных интервью и стримах известный российский ученый, профессор Валерий Соловей, а также небезызвестный частый его гость в эфире оккультист Андрей Космач, который, кстати, бывал и у самого известного российского блогера Марка Фейгина.

Но после незавершенного похода на Москву «вагнеровцев» сложилась иная ситуация. До этого момента все ждали трансфера власти в связи с болезнью или же естественного ухода Путина из жизни.

Теперь же речь уже идет об отстранении от власти или просто устранении провалившегося по всем фронтам первого лица государства российского. Потому как неудавшийся блицкриг в Украину, а по результату – почти полная изоляция России мировым сообществом, политическое фиаско могущественного когда-то российского самодержца, надвигающееся неминуемое поражение в войне и вероятный распад самой империи ставят перед властной командой задачу лишения правителя трона – тем или иным способом.

Практика госпереворотов в России предполагает и такое развитие событий. Александр I инсценировал свою смерть и ушел в монастырь, Петр III был убит по приказу Екатерины II, его сына Павла I настигла та же судьба, Николай I якобы принял яд после поражения в Крымской войне, был отравлен Александр III, а судьба его сына Николая II оказалась самой трагичной. Многие руководители Советской империи последовали путем своих предшественников – Ленина якобы отравил Сталин, Сталина тоже кто-то из своей же команды, Хрушева и Горбачева отстранили, Ельцин ушел вынужденно, а как завершится правление Путина – вариантов множество, но одно однозначно – в истории он уже не останется самым могущественным и всеми обожаемым императором, закончит он свое правление бесславно. Вариантов много – в лучшем случае при содействии Си Цзиньпина уйдет в Тибетский монастырь, как предлагает Андрей Пионтковский, в худшем – пойдет по стопам перечисленных выше вождей государства российского.

И вот самое интересное начнется после этого. Будет ли официально признано, что российский престол свободен, большой вопрос. Очень вероятен сценарий продолжения правления Путина уже Лжепутиным — двойник продолжит до поры до времени куролесить под пристальным вниманием кремлевских кукловодов, а там как Бог даст… Или же можно поставить править Робопутина или Нейропутина, уж этим-то друганы почившего братья Ковальчуки за миллиарды освоенных во благо себе бюджетных рублей могли бы услужить родине?