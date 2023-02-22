Туристический потенциал Азербайджана воплощается в новых грандиозных проектах. Над одним из них работает Антон Ахмедов, — российский бизнесмен с азербайджанскими корнями.

Антон не мыслит свою жизнь без путешествий, а предпринимательской жилкой обзавелся чуть ли ни с раннего детства.

В элитном туристическом поселке Sea Breeze Ахмедов начал развивать глэмпинг — отдых на природе с полноценным отельным обслуживанием.

Популярность глэмпинга в мире в настоящий момент переживает бум. Люди начинают ценить природу и спокойный отдых. Глэмпинг — это отличная возможность полностью удовлетворить потребности современного туриста без отказа от удобств.

Очевидным преимуществом Sea Breeze Glamp станет его уникальное расположение — футуристические сферы с огромным панорамным окном будут распологаться всего в нескольких шагах от моря.

В интервью # Антон Ахмедов рассказывает, как неожиданное знакомство с народным артистом и бизнесменом Эмином Агаларовым переросло в крепкое партнерство и зарождение самой романтичной локации в Sea Breeze:

— Как глэмпинг меняет представление о популярном во все времена отдыхе на природе?

— Меняет абсолютно и безповоротно, превращаясь в вид отдыха, который ранее не был доступен определенной группе людей по тем или иным причинам. Все любят захватывающие дух панорамы, единение с природой, любование бескрайним ночным небом, но не все люди могут решиться на ночлежку в палатке и спальном мешке. Глэмпинг в одночасье решает эти проблемы — природа, красота, звезды, а в нашем случае еще и море — все на своих местах, только один большой бонус — в распоряжении отдыхающего весь спектр люксовых услуг и крыша над головой. Уверен, что у глэмпинга большое будущее.

— В чем вы видите главную концепцию Sea Breeze Glamp?

— Наша главная идея заключалась в том, чтобы привнести что-то новое на территорию, где уже практически все было. Sea Breeze уверенно превращается в урбанистический рай со всей необходимой инфраструктурой для жизни. Здесь есть множество жилых комплексов, ресторанов, развлечений, школа, галерея, строится торговый центр и кинотеатр… Я часто и много слышу от самых разных людей о том, что это — одно из любимых мест бакинцев и гостей города. Поэтому наша главная задача — внести свою лепту в большое развитие Sea Breeze.

— А как вообще появилась эта заманчивая идея украсить берег Каспия футуристическими сферами, открыв тем самым новую страницу отдыха в Sea Breeze?

— Как и все самое лучшее в жизни — абсолютно случайно. И внезапно. Я летел в Баку, со мной рядом сел человек, с которым мы весь полет разговаривали в основном о бизнесе. Оказалось что это Эмин, а я его даже не узнал с самого начала. По итогу мы пришли к тому, что нужно сделать совместный проект. У меня на тот момент уже была мечта развивать глэмпинг, так как я очень люблю путешествовать и осваивать новые места на планете. К этому времени я весьма успешно занимался бизнесом в Москве, развивая крупнейший бьютиковоркинг. Эмин внимательно слушал меня, он оказался очень открытым, добрым и внимательным человеком. Идея с глэмпингом ему понравилась, и мы поехали к нему в Sea Breeze. За сутки я подготовил презентацию, представил ему свою команду и он все одобрил. Мы сразу приступили к работе.

— Когда планируете принять первых гостей?

— Очень надеюсь, что уже в мае мы будем готовы к этому долгожданному событию. В настоящий момент идет установка наших 13-ти полусфер. Это будет комфортабельное жилье с люксовым ремонтом прямо в 20 метрах от моря, с большим панорамным окном и завораживающим видом на Каспий. Веранды некоторых сфер будут оснащены джакузи, также с видом на море. Романтика в чистом виде!

— Намерены ли развивать глэмпинг по всему Азербайджану, и где самые удачные для этого локации?

— Sea Breeze Glamp — наш пилотный проект. В будущем планируем строительство большого количества глэмпингов по всему Азербайджану и СНГ.

Азербайджан — страна с удивительной природой. Здесь море и горы, breathtaking панаромы, уникальное культурное наследие.

Я хочу чтобы как можно больше людей узнали об этой чудесной стране. Что касается самых удачных для глэмпинга локаций, то, как мне кажется, это горы, море и лес.