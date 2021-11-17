В самом сердце Старого города Баку, в историческом и архитектурном памятнике – бане Гасым бека открылась выставка «Восточное наследие». Уникальная выставка в уникальном пространстве, куратором которой стал Альфонс Хуг, руководитель Goethe-Zentrum Baku.

В экспозиции представлены фотографии и видеоинсталляции известных мастеров – заслуженного художника Азербайджана Сабины Шихлинской, (Азербайджан) и фотографов Агдес Багирзаде (Азербайджан), Андреаса Ланга (Германия) и Андре Северо (Бразилия).

Баня Гасым бека славилась как «Сладкая баня» — к чаю здесь всегда подавали изысканные сладости. Не изменяя традициям, организаторы выставки также угощали всех гостей чаем со сладостями. В 1970 году баня была переделана в Зеленую аптеку, которая также получила широкую известность и просуществовала вплоть до 90-х годов. После этого баня была закрыта, частично обрушилась, и в настоящее время является одними из немногих объектов в Ичери шехер, который еще не отреставрирован.

Международная выставка организована Представительством ЕС в Азербайджане, Историко-архитектурным заповедником Ичери Шехер и Platform ART.

Куратор и участники проекта убеждены, что исторические развалины – это основная часть современного искусства, где руины всегда превращаются в реликвию.

«Когда мы готовились к выставке, я сразу подумала о том, что лучшего места для демонстрации экспозиции нам не найти», — говорит в интервью # А.Багирзаде. «Здесь невероятная энергетика, и картины дышат по – особенному», — подчеркивает она.

Фотограф рассказывает, что теме культурного наследия она посвятила последние 20 лет своей деятельности. На выставке Агдес демонстрирует две инсталляции и фотографии. Первый ее проект посвящен различным архитектурным зданиям Баку, второй можно назвать уникальным, так как он демонстрирует всю красоту бани «Фантазия», разрушенной архитектурной жемчужины нашей столицы.

Агдес Багирзаде является последним фотографом, кому удалось отснять интерьер этого архитектурного памятника:

«И сейчас я с огромным чувством волнения и радости демонстрирую красоту бани 19 века в старинной бане 15 века. Мой главный посыл — привлечь внимание к нашей истории, к нашему уникальному культурному наследию», — говорит фотограф.

Инсталляция «Баня «Фантазия» впервые демонстрируется широкой общественности в Баку. Прежде фотограф провела презентацию проекта для узкого круга в нашем городе, а также в Тбилиси и Будапеште.

Сабина Шихлинская, также выступившая в роли координатора проекта, представила на выставке две работы – «Хамам» и «Дворец счастья». Первая видеоинсталляция состоит из двух частей и посвящена теме воды, очищения и медитации:

«Это проект о взаимоотношениях человека и воды, в котором мне захотелось затронуть тему тоски, так как мы все рождаемся из воды, и, как мне кажется, скучаем по воде всегда», — раскрывает философские грани своего таланта художник. Инсталляция сопровождается композицией знаменитого азербайджанского композитора Фараджа Караева «Ностальгия»:

«Когда он увидел мою работу, сказал, что она совпадает по теме с этой его композицией. И предложил мне сделать ее частью данной инсталляции. Это было в 2006 году. С тех пор инсталляцию увидели во многих странах мира, но в Баку мы ее показываем впервые», — рассказала художник #.

Вторая инсталляция Сабины Шихлинской повествует о большой любви нефтяного магната Муртузы Мухтарова к своей супруге. Светильник, старинный фотоальбом и голос самого художника, рассказывающий трогательную историю любви, которой оказались неподвластны ни время, ни обстоятельства:

«Благодаря этой любви в Баку появилось невероятное здание – Дворец Счастья. Несмотря на то, что влюбленные не смогли обрести счастье в своей жизни – он покончил жизнь самоубийством, она сошла с ума, но их любовь трансформировалась в иную форму. В здании, в котором жили любящие супруги, теперь регистрируются браки и создаются новые семьи. Я убеждена, что если есть любовь, то она никогда не исчезает», — говорит С. Шихлинская.

Послушать истории из уст самих авторов может любой желающий – выставка продолжит работу до 1 декабря. Ежедневно, кроме понедельников, с 14-00 до 20-00 Сабина Шихлинская и Агдес Багирзаде будут проводить туры по выставке. Вход — свободный.