Люблю тебя сейчас: в Баку отметили день Владимира Высоцкого

Бакинский клуб авторской песни отметил день рождение Владимира Высоцкого. Мероприятие состоялось в Центре современного искусства YARAT, сообщает #. Концерт вступительным словом открыл руководитель клуба, известный режиссера и бард Джавид Имамвердиев.

«Для нашего клуба это очень важный день. Первый раз мы отметили день рождение Высоцкого 22 года назад, в Театре песни имени Рашида Бейбутова. Хорошо помню тот день: январь, в центре города выключили свет, и мы решили перенести концерт. Но я помню, как человек 300 пробились в зал, и мы спели этот концерт без света, при свечах…», — поделился он своими воспоминаниями с публикой.

В интервью # Джавид Имамвердиев рассказал, что впервые услышал песни Высоцкого в 3 года:

«У папы на бобинных магнитофонах было все – Узеир Гаджибеков, Карузо, «Гая». И был Высоцкий с Окуджавой. Я помню все, что звучало у нас дома. Но как – то Высоцкого и Окуджаву я запомнил намного больше, и это определило всю мою дальнейшую жизнь, когда я начал писать и заниматься авторской песней. Пока мы поем, пока слушали Высоцкого, Визбора, Окуджаву, пока вспоминаем великие русские стихи, нас невозможно разъединить. Это наш мир. Это наша культура», — сказал он.

На концерте Джавид Имамвердиев исполнил несколько композиций из репертуара Владимира Высоцкого.

Своим выходом на сцену публику также порадовали барды Алладин Ягубов, Самир Раджабов, Ибрагим Имамалиев, и др.

Одним из самых проникновенных номеров стало выступление Вафы Мамедовой и Ульвии Ахундовой, которые прочитали одно известное стихотворение Высоцкого «Люблю тебя сейчас».

Поэт Сахиб Мамедов приятно удивил зрителей стихотворением, которое он посвятил памяти Владимира Высоцкого.

В интервью # поэт рассказал, что творчество Высоцкого занимает особую роль в его жизни:

«Я вырос на его песнях, фильмах с его участием. Высоцкий никогда не состоял в Союзе писателей, его творчество было под запретом, но он жил и продолжает жить в сердцах миллионов людей. А это – великая привилегия для любого поэта. Считаю, что его феномен его творчества в искренности, честности, прямолинейности. Пишущих людей много, и в то время их было предостаточно. Но достоянием широкой публики становятся единицы, и Высоцкий, безусловно, один из таких людей. Сам Бог велел ему стать народным поэтом…», — заявил Сахиб Мамедов.

Концерт прошел при переполненном зрителями зале. Самир Раджабов исполнил несколько композиций на бис. Атмосфера вечера была настолько теплой и душевной, что гости не спешили расходиться.

Джавид Имамвердиев пообещал, что в ближайшем времени клуб авторской песни представит новые интересные проекты.