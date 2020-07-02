Львиная доля импорта АИ-95 приходится на Россию

Бензин марки АИ-95 в Азербайджане с восьми утра 1 июля подорожал на 0,10 маната — новая цена составила 1,2 маната. Комментируя подорожание пресс-секретарь монопольного импортера SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли сообщил, что цена на бензин выросла в связи с повышением закупочной цены поставщиками. «Бензин АИ-95 Premium поставляется в страну из Румынии», — цитируют Габиббейли местные СМИ.

Любопытное заявление, поскольку Азербайджан не ввозит эту марку бензина из Румынии, сообщил # глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Если взглянуть на статистику Государственного таможенного комитета, в январе-апреле текущего года было импортировано 21 тыс. 785,51 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $15 млн 515,9 тыс. При этом 21 тыс. 266,13 тонн бензина Premium Euro-95 на сумму $15 млн 64,69 тыс. импортировано из России, 519,39 тонн на $451,21 тыс. – из Ирана.

Таким образом, 97,6% импорта приходится на РФ. Румыния фигурирует в статистических сводках ввоза бензина Super Euro-98. Автомобильное топливо этой марки в январе-апреле было импортировано в объеме 748,32 тонны на сумму $639,86 тыс. При этом львиную долю элитного горючего ввезли из Беларуси — 249,9 тонн на сумму $220,61 тыс, 59,53 тонн на $53,76 тыс. – из Греции, 229,06 тонн на сумму $201,45 тыс. – из России. Румыния по импорту находится в самом конце этого списка — на эту страну приходится 209,83 тонн общей стоимостью $164,04 тыс.

Из статистики видно, что подорожание АИ-95 является следствием рекордного роста цен в России, поскольку львиная доля автомобильного топлива этой марки ввозится в Азербайджан из этой соседней страны. Рост цен спровоцирован тем, что правительство РФ решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина. Оптовая цена автомобильного бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. В июне стоимость бензина этой марки уже несколько раз превысила рекордный показатель, который был зафиксирован в конце мая 2018 года.

Шабан отметил, что подорожание горючего в целом вызвано повышением цены нефти. И если снижение нефтяных котировок на мировых сырьевых биржах с марта по май текущего сопровождалось удешевлением премиальных марок автомобильного топлива, рост цены барреля повышает цены на ввозимые бензины. Поскольку известно, что в основе позитивной тенденции удешевления импортного топлива находились процессы, протекающие в мировом сегменте продаж и производства горючего этой марки.

Мировые котировки нефти стабилизировались с начала июня на уровне 40 долларов за баррель, говорит аналитик. Это произошло после продления на июль строгих ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+. Цены стали расти после того как страны, не выполнившие квоты в мае, обязались дополнительно снизить производство в ближайшие месяцы. Спрос на нефтепродукты также повысился благодаря отмене карантиннных мер во многих странах. Между тем большая часть населения после снятия карантина предпочитает передвигаться в собственных автомобилях, опасаясь общественного транспорта. Это способствует быстрому восстановлению спроса на топливо.