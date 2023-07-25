Это просто поразительный пример политической нахрапистости. Россию не зря часто сравнивают с медведем. Она действительно часто действует по-медвежьи, круша все на своем пути ради достижения цели, которая только в Кремле видится очевидной, явной, достижимой.Так произошло и на сей раз в Москве , где встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве главы МИД РФ.

«Хотим использовать сегодняшнюю встречу для решения одного из самых важных вопросов нашего региона, имею в виду долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе. Убеждены, что кратчайший путь к этому – выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он отметил, что хотел бы уделить особое внимание реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном. «Готовы этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для этого подписания. Но и другие вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха (Карабахский регион Азербайджана — ред.) и всего, что с ним связано, заслуживают регулярного внимания. Имею ввиду гуманитарную ситуацию, которая сейчас вызывает много внимания и комментариев в международном сообществе. Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов», — сказал Лавров.

Как видим, он использовал несуществующую формулировку, говоря про Карабахский экономический регион нашей страны. Кроме того, он коснулся так называемой «гуманитарной ситуации», что по сути является мягкой формой поддержки всеармянской истерики, которая уже вылилась в тиражирование мифа про «гуманитарную катастрофу» в Ханкенди и окрестностях. Это, мягко говоря, попахивает провокацией.

Лавров не может не понимать того, что Карабахский экономический район является неотъемлемой частью нашей страны, и это вынужден уже не раз признавать даже премьер-министр РА Никол Пашинян. Чем, напомню, вызвал сильное недовольство России, которая не скрывала своего сожаления этими речами и открыто указывала на то, что после них сложилась кардинально иная ситуация в переговорном процессе.

Кроме того, мы все помним целый ряд неуместных заявлениях МИД РФ по ситуации на Лачинской дороге. Так что Сергей Лавров , мягко говоря, лукавит. Истина состоит в том, что не может быть никаких проблем с тем, чтобы перевозить товары из одного уголка Азербайджана в другой. Например из Агдама в Ханкенди. Напомню, что уже имело место предложение Азербайджана использовать Агдамскую дорогу для доставки продовольствия и гуманитарной помощи армянам, проживающим в Карабахе.

Прозвучала она на трехсторонней встрече в Брюсселе и эту идею поддержал председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель. Но что произошло дальше? Карабахские армяне перекрыли бетонными плитами трассу Агдам -Аскеран. Сделано это все было по наущению московского засланца, российско-армянского олигарха Рубена Варданяна, который мутит воду в Ханкенди не только по своей личной инициативе, но и по заданию московских кураторов.

Азербайджан все это видит, все понимает. И попытки Сергея Лаврова предлагать РФ в качестве страны, якобы стремящейся к подписанию большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, мягко говоря, вызывают ироничную улыбку. Совершенно очевидно, что Россия жаждет сохранить рычаг давления на Баку и Ереван, что будет невозможно в случае полного, окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, совершенно ненормальной выглядит ситуация, когда страна, которая совершила такое огромное количество преступлений, пытается позиционировать себя в качестве главного миротворца. Россия создала приднестровский конфликт и до сих пор держит в Приднестровье свою военную базу, по сути, игнорируя территориальную целостность Молдовы.

Россия поддержала южно-осетинский и абхазский сепаратизм, развязала войну против Грузии в августе 2008 года, после чего признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии. То есть, снова мы увидели совершенно неприкрытое неуважение России к территориальной целостности независимого государства, на сей раз Грузии. Но, конечно же, особняком стоят преступления России против Украины.

Россия аннексировала украинский Крым, разожгла костер сепаратизма и терроризма в Донбассе. Долгих восемь лет она поддерживала донецких и луганских сепаратистов. Но на том не успокоилась и 17 месяцев назад совершила полномасштабное вторжение в Украину. Россия виновна в геноциде мирного украинского населения в Буче и Ирпене, она оккупировала украинские территории, насильно вывезла огромное количество украинских детей в РФ.

Россия сравняла с землей множество украинских городов, поселков, деревень. Она убила множество украинских стариков, женщин, детей. Она продолжает бомбить украинские города, включая Киев и Одессу. Россия уничтожает украинские порты и зернохранилища, она вышла из зерновой сделки, обрекая на голод сотни миллионов людей в мире на голод. Наконец, Россия является самой подсанкционной страной в мире. Как в таких условиях можно предлагать Россию в качестве страны, якобы больше всех заинтересованной в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта знает только Сергей Лавров. Я же просто поражаюсь российской нахрапистости.