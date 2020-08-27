Лукашенко заявил о том, что против Беларуси ведется «гибридная война»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что против его страны идет «гибридная война».

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — сказал он в четверг на совещании в Минске, сообщает агентство БелТА.

«Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — добавил президент. Он подчеркнул, что «неустоявшиеся соседи» Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в республике, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство, отмечает агентство. «Налицо дипломатическая война», — заявил глава государства.

Лукашенко добавил, что Белорусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части. «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — подчеркнул белорусский лидер.