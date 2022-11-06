Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал как он оказывается пытался помочь Украине перед Россией, а ее президент ввел против РБ санкции.

Об этом белорусский президент сказал во время одного из последних выступлений, видео которого выложили в Сеть.

«Ко мне не надо претензии выдвигать. Вы видели мою позицию относительно Украины. Что я только там не делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев – Володя Зеленский, к которому я, как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему?» – возмутился Лукашенко.

И сразу же ответил на свой вопрос, заявив, что «они несамостоятельны». Политик нафантазировал, будто Украине дали команду через поляков американцы, поэтому против Беларуси начали вводить санкции.

«Небо закрыли нам. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», – так Лукашенко назвал свою поддержку войны РФ против Украины.

Лукашенко также в очередной раз заверил, что не собирается отправлять на войну свою армию, в то же время прибегнув к угрозам.

«У меня нет никакого желания отправлять в Украину военных, если они (украинские военные) не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках будут носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках – мало не покажется», – сказал Лукашенко. (tsn.ua)