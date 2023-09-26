Лидер Беларуси Александр Лукашенко запретил гражданам страны ввозить, хранить, продавать и изготавливать беспилотники, а также пользоваться ими в личных целях. Соответствующий указ «О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» Лукашенко подписал в понедельник.

Согласно документу, использование гражданских дронов возможно только после получения официального разрешения от Департамента по авиации министерства транспорта Беларуси. Теоретически такое разрешение могут получить организации и юридические лица, которые используют беспилотники исключительно для «предпринимательской и профессиональной деятельности».

В указе также говорится, что у жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся у них беспилотники или передать их на хранение в «уполномоченную организацию, определённую правительством». Что это за организация, в документе не уточняется.

В ряде российских регионов после российского широкомасштабного вторжения в Украину, а в особенности после того, как на регулярной основе беспилотники начали наносить удары по целям в России, введены ограничения на использование беспилотников частными лицами. В частности, такие ограничения введены в Москве. (svoboda.org)