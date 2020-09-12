Лукашенко задумался об отводе войск с западной границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко задумался об отводе дополнительных войск с западной границы, развернутых там из-за угрозы военной агрессии со стороны НАТО. Об этом он заявил на совещании с руководством силовых структур страны, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в том случае, если учения в Польше и Литве завершились и «не шевелятся там больше», Минску следует среагировать «адекватно».

«Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится», — сказал он.