Лукашенко выступил с заявлением, что Беларусь перехватила тайные переговоры Польши и Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил премьеру России Михаилу Мишустину, что Минск перехватил тайные переговоры Польши и Германии. Эта запись, по словам Лукашенко, подтверждает: выступление канцлера Ангелы Меркель про отравление оппозиционера Алексея Навального сфальсифицировано. Все материалы Минск обещает передать Москве. Экстренное заявление появилось на лентах информационных агентств.

Напомним, что Германия сообщила о том, что блогер был отравлен в России, ядом «Новичок». Создатель боевого вещества заявил, что от отравления «Новичком» Навальный умер бы на месте. Также омские врачи сообщают, что анализы Алексея не подтверждают отравления. (kp.ru)