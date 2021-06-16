Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что каждый регион страны должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом он сказал на встрече по вопросам территориальной обороны, сообщает БелТА.

«К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи — дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом», — пояснил Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул важность обеспечения полной готовности органов управления территориальной обороной.