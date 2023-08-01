Беларуский диктатор Александр Лукашенко предлагает наемникам ЧВК «Вагнера», «переехавшим» в РБ после мятежа, разнообразные привилегии – от гражданства до недвижимости. Об этом журналисты «Настоящее время. Беларусь» узнали из общения с одним из наемников, находящихся в лагере под Осиповичами, во время переписки на одном из сайтов для знакомств.

Собеседник издания, мужчина в возрасте около 30 лет, работающий на ЧВК с 2014 года, рассказал, что собирается остаться в Беларуси и найти тут жену. По его словам, беларуский диктатор пообещал наемникам гражданство и все условия для создания семьи тут.

«Гражданство нам дает, но по желанию – кому надо. Вообще красава. А мне жена нужна, дети. … Да нам тут платят норм. На ваши – 24 тысячи. И квартиру в любом городе [пообещали], если здесь жена будет местная», – пишет наемник.

«Вагнеровец» уточняет, что имеется в виду двойное гражданство. Беларуский паспорт якобы более «чистый», и с ним наемники мечтают попасть за границу, в частности, в США.

Одновременно с утверждениями о том, что беларуские власти якобы рады перспективе того, что наемники останутся в РБ, поселятся и будут строить семьи тут, «вагнеровец» отмечает, что выбраться из лагеря для них проблематично, а местные жители не спешат идти на контакт.

«Да тут еще говорят, что вам запретили власти категорически контактировать с нами. Мол глава района строго настрого запретил», – пишет он.