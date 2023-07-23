Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне.

Президенты приехали ко дворцу в одном автомобиле. Главы государств вышли из него в официальных костюмах, но без галстуков.

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы, поскольку они хотят идти в Варшаву.

Может быть, и не следовало говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я держу их в центре, как договорились, Беларуси не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — отметил он.

Переговоры президентов России и Беларуси продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник.