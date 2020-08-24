Лукашенко потребовал защитить учителей от нападок

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси — государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо», — заявил Лукашенко.