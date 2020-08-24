Лукашенко потребовал защитить учителей от нападок

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии.
«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», — сказал глава государства, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает Sputnik Беларусь.
«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что в Беларуси — государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо», — заявил Лукашенко.