Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.

Как передает # cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Двадцать третьего июля президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.