Лукашенко пообещал белорусам нового президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 19 марта, встретился с работниками ОАО «Молочный мир» в Гродно, где рассказал о важности народного единства, и попросил набраться терпения перед новыми выборами, сообщает БелТА.

«Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства», — заявил Лукашенко.

В народном единстве, по его словам, кроется залог независимости и силы страны. Белорусский президент признал, что в стране и за ее пределами живет большое количество недовольных, но большинство желают стабильности и порядка в стране.

«Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. <…> Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на народное единство в современных условиях кризиса по всему миру.