Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью BBC заявил о том, что «абсолютно возможно», что его силы помогли мигрантам проникнуть в Польшу, но исключил, что мигрантов пригласили.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию». «Может быть, им кто-то помог. Я даже не буду в это вникать», — сказал он в беседе с международным обозревателем Стивеном Розенбергом.

Миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Беларусь, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.