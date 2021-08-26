Жить в уютной квартире хочется каждому, но ремонт, особенно капитальный – дорогое удовольствие. Не у всех получается найти на него нужную сумму или скопить.

В России в этом году граждане активно берут кредиты на ремонт жилья. Повышенный спрос на них обусловлен ипотечным бумом, произошедшем на фоне снижения ставок. В среднем семьи занимают на новую отделку по 270 тысяч рублей (более 6 тысяч манатов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев.

С начала пандемии коронавируса стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32 процента из-за удорожания стройматериалов и дефицита трудовых мигрантов. До конца 2021 года стоимость ремонта может подняться еще на 5-10 процентов в зависимости от экономической ситуации.

Как обстоят дела с кредитом на ремонт квартир в Азербайджане?

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов отметил, что квартира с ремонтом – это бонус, но все зависит от того, какая на нее наценка.

«У нас, если строительная компания делает ремонт, то наценка на такое жилье бывает достаточно высокая. Азербайджан, к сожалению, отличается в этом плане от мирового рынка. Понятие «под маяк» осталось только в странах постсоветского пространства. Даже в Иране такого нет», – сказал он.

По словам эксперта, некоторые банки предлагают кредиты на ремонт квартиры в залог недвижимости. Но людям невыгодно их брать, проще накопить или взять в долг у родственников и знакомых.

Лето – сезон ремонта квартир, но, как говорит Азадов, в этом году потребность в строительных компаниях, занимающихся ремонтом, упала на 15-20 %, а цены выросли. Финансовые возможности многих граждан не такие, как до пандемии. Ремонт обычно планируют заранее, но видимо, многие потратили отложенные на эти цели деньги на другие нужды.

В Азербайджане нет доступных для населения кредитов на ремонт с низкими процентами. И важно, чтобы их к тому же было легко получить. Если гражданин обращается за кредитом, и банк говорит ему: «Хорошо, но сначала заложи свое жилье и кредит будет под 20% годовых», то понятно, что это будет ему невыгодно.

Проблема в том, что в этом направлении у нас нет конкуренции. Лет 15 назад в стране было где-то 30 банков, затем Нацбанк начал ужесточать условия, повышать уставной капитал в связи с чем банки стали объединяться, а некоторые закрылись, обанкротились. В результате банков стало меньше и, соответственно, конкуренция упала. «От такой ситуации страдает вся экономика», — сказал Азадов.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев говорит, что в нашей стране кредит на ремонт квартиры чаще всего берут под залог недвижимого имущества. Берут кредит в основном на ремонт квартир, в которых собираются жить, а не сдавать в аренду или продавать.

Если человек получает официальную стабильную зарплату, банки охотно дают кредит.

«Вопрос в том, как много желающих могут взять и оплатить кредит, ведь из-за пандемии у немалого процента населения снизились доходы. Кредиты на ремонт у нас стали брать реже как из-за финансовых сложностей, так и потому, что покупается меньше квартир. У нас нет ипотечного бума. Та же история с автокредитованием. Население не желает в создавшихся условиях брать дорогие кредиты», – считает он.

По его словам, в среднем годовая процентная ставка кредита, взятого на ремонт жилья, 18%, а должна быть не выше, чем двукратный размер инфляции, то есть не более 10%. Но эта цифра не устраивает банки, которые поднимают ставки депозитов для привлечения капитала, и им нужно заработать.

Что касается сроков займа, то он, как говорит эксперт, в нашей стране обычно 24-48 месяцев, хотя мог бы быть и более долгосрочным, но при более низкой процентной ставке.

Но, по его мнению, тем не менее сейчас есть смысл брать кредит на ремонт, так как стоимость стройматериалов с каждым днем увеличивается. С наступлением холодов они скорее всего подешевеют, но весной вновь подорожают. Началось восстановление на освобожденных территориях, туда будет уходить все больше стройматериалов, и они для рядового гражданина будут расти в цене.