Ложь и фобии по наследству: Так зачем же менять шило на мыло?

Происходящее в Армении вполне можно охарактеризовать словами главной героини повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Все страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!». На фоне усугубляющихся социально-экономических проблем, связанных с поражением во второй карабахской войне, в РА продолжается ожесточенная борьба за власть.

Как мы ранее сообщали, движение «Спасение Отечества» дало премьер-министру Николу Пашиняну конечный срок, чтобы уйти в отставку — 12.00 часов 8 декабря. Если он не уйдет добровольно к указанному времени, то в РА начнутся акции неповиновения. Так обещает армянская оппозиция, которая уже выбрала себе предводителя в лице 74-летнего Вазгена Манукяна. Он уже представил дорожную карту необходимых шагов по урегулированию ситуации в Армении и Нагорном Карабахе.

Сказать, что это было забавное зрелище — ничего не сказать. «Мы никогда не смиримся с этим документом, но мы и не можем отказаться от него. Это означало бы, что будет война с Азербайджаном и Турцией, бунт против российских миротворцев. Это соглашение включает ряд упущений и новое правительство должно суметь повернуть любую неопределенность в пользу Армении – но путем переговоров. Нам нужно заново перестроить нашу армию, восстановить боеспособность, превратить ее в современную армию. Вопросом безопасности являются и наши особые отношения с Россией. Необходимо восстановить наши союзнические отношения. Мы должны снова войти в переговорный процесс, это очень важно для нас», – сказал Вазген Манукян о трехстороннем Соглашении, которое подписали лидеры России, Азербайджана и Армении.

Как видим, перед нами обычный политический спекулянт, за громкими лозунгами которого не обнаруживается конкретного плана решения проблемы. Ничего, существенно отличающегося от планов Никола Пашиняна, лидер и надежда оппозиционной части армянского населения не предлагает. Так зачем же менять шило на мыло? Задаваясь этим вопросом граждане РА и игнорируют, по большому счету, акции протеста оппозиции. Назвать их общенациональными, всенародными никак нельзя.

Это и тревожит армянскую оппозицию. Она уже, по сути, анонсирует попытку госпереворота, шантажируя Пашиняна и требуя от него сдачи власти. Но это еще не все. Член Республиканской партии Армении, возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном, бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян на своей странице в Facebook распространил воззвание к армянским гражданам о необходимости возобновления боевых действий против Азербайджана.

И это после того, как практически все армянские политики и военачальники признали, что армянской армии, как боеспособной единицы, как единого организма уже не существует. Она разгромлена. Нет у РА ни достаточного количества оружия и военной техники, ни солдат и офицеров в количестве, позволяющем хотя бы мечтать о новой авантюре. Плюс, сотни тысяч армян уже «сидят на чемоданах», планируя покинуть страну раз и навсегда. Потому, что экономически она еще долго будет аутсайдером в регионе Южного Кавказа.

А такое будущее РА, в свою очередь, связано с неспособностью армянского общества избавиться от мифов, которые привели это государство к краху. Даже после разгромного поражения, после потери тысяч и тысяч людей, погибших в войне за удержание оккупированных земель Азербайджана, в РА не способны взглянуть на себя в зеркало. Там предпочитают верить, что «все нас предали и продали», что «Россия нас не поддержала, хотя обязана была», что «против Армении воевал не Азербайджан, а еще и Турция, Пакистан, Израиль, арабские наемники».

Случайно ли происходящее? Вовсе нет. Давайте вспомним, что происходило всего три десятка лет назад с гражданами СССР, когда им объявили, что страны с таким названием больше нет. Десятки миллионов взрослых, способных мыслить людей попросту не поверили в это. Они по инерции верили в то, что Советский Союз могуч и нерушим, что имеет место какое-то недоразумение, им снится какой-то страшный сон, который закончится, и все будет как раньше.

Это были люди, которых десятки лет зомбировала советская пропаганда. А теперь примите во внимание, что армянская пропаганда, краеугольными камнями которой являются территориальные претензии к соседним государствам, страх и ненависть к туркам и азербайджанцам, мифы о временах, когда танец армянских солдат нагонял страх на Гая Юлия Цезаря, «доказательства» принадлежности к армянскому народу всех великих людей настоящего и прошлого, действует на протяжении многих столетий. Каждое новое поколение армян, за редким исключением, живет этими мифами. Живет и отказывается признавать то, что именно в этом, в склонности к мифотворчеству, построенному на ненависти и претензиях к соседним странам и народам, главная причина нынешней и будущих проблем и поражений Армении. И тут уже действительно неважно, кто находится у власти в РА- Никол Пашинян или Вазген Манукян.