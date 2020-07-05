Лошадей на переправе не меняют?

Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджанской Республики объявил результаты, объявленного 16 июня 2020 года, конкурса по оказанию финансовой помощи редакциям газет. Всего в списке получивших финпомощь 18 газет. Оглашаю весь список: «Йени Азербайджан», «Сес», «Шарг», «525-ая газета», «Йени Мусават», «Баки-хебер», «Азерньюс», «Новое время», «Халг джебхеси», «Хуррийет», «Адалят», «Азад Азербайджан», «Туркестан», «Олайлар», «Параллель», «Уникал», «Хефте ичи», «Неделя».

По сравнению с прошлыми разами, на сей раз Фонд не выделил финпомощь газетам «Мовге», «Каспий», «Уч негтя», «Херби анд». Но вряд ли у кого-то здравомыслящего повернется язык назвать этот могучий отказ чем-то, хотя бы отдаленно похожим на поворот в методах работы Фонда. Его, как известно, с 5 апреля возглавляет Ахмед Исмайлов. О нем известно то, что этот молодой человек ранее работал руководителем Аппарата Государственной морской администрации, а затем был назначен на должность заместителя Адалята Велиева — руководителя отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана.

То есть, перед нами вновь человек, который являет собой прекрасный пример типичного азербайджанского карьерного чиновника. Он никогда не работал в СМИ, не писал аналитических статей, не редактировал их, не добывал информацию. В общем, новый глава Фонда попросту не в состоянии реально понять, каков он — труд журналиста. Но, тем не менее, именно он сейчас решает — каким СМИ выделять финансовую помощь. С таким же успехом, наверное, я бы определял, каким азербайджанским кораблям стоит, а каким не стоит бороздить просторы Каспия. Собственно, о чем говорить, если за три месяца, минувшие с момента назначения А.Исмайлова, он так и не провел большой и открытой встречи с главными редакторами ведущих отечественных СМИ, не дал большой пресс-конференции с рассказом о планах Фонда?!

Но, вернемся к списку профинансированных газет. Из них только 2 выходят на русском языке — «Новое время» и «Неделя». При этом, «Новое время» получило финпомощь, как победитель в сфере освещения проблем организации свободного предпринимательства и либеральной экономики, а также освещения гендерных, семейных и демографических проблем. А «Неделя» — как победитель в сфере передачи правды мировому сообществу сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, защиты справедливой позиции Азербайджана. Самое смешное, что именно на то же, на передачу правды мировому сообществу сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и для защиты справедливой позиции Азербайджана, Фонд выделил финпомощь большинству из списка 18 газет, которые, напомню, выходят на азербайджанском языке и у которых, нет русской или английской версии. Я не знаю, что творится в голове у тех, кто искренне верит в способность азербайджаноязычных отечественных газет, названия некоторых из которых не знают толком даже местные читатели, находиться на передовой в информационной борьбе по карабахскому вопросу. Не представляю себе, чтобы в США, Франции или России, а это три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, кто-то интересовался статьей, выходящей на азербайджанском языке газете, к примеру, «Туркестан»?! Или, что еще забавное, в газете «Параллель»? Хорошо, что еще в нашей стране не выходит газета «Параллелепипед». Глядишь, ей тоже были бы выделены средства на доведения до мирового сообщества правды о причинах и последствиях карабахского конфликта.

И ежу понятно, что финансовая помощь для более эффективной работы в информационном пространстве по карабахскому вопросу необходимо выделять тем СМИ, что выходят на русском и английском языках. Кроме того, куда эффективнее было бы объявлять конкурс и выделять средства не азербайджанским, а зарубежным СМИ. Одна статья о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в ведущих российских, украинских, европейских и американских СМИ — стократно эффективнее, чем десятки статей на эту тему в местной, выходящей на азербайджанском языке газете «Уникал» или «Халг джебхеси».

Кроме того, вынужден напомнить о реалиях печатной журналистики. Еще в середине октября 2012 года американский еженедельник Newsweek — одно из самых известных и уважаемых в мире печатных изданий — объявил о полном отказе от своей бумажной версии с начала 2013 года и переходе на цифровой формат. Дело в том, что экономические реалии не оставили руководству журнала иных вариантов. В 2012 году Newsweek накопил долгов на 50 миллионов долларов, убытки еженедельника составляли около 40 миллионов долларов в год, а его тираж за последние десять лет сократился более чем в два раза.

А в 2018 году издательство Condе Nast, которому принадлежат журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker и много других, объявило, что печатная версия американского Glamour прекращает свое существование. Январский выпуск журнала стал последним печатным. С 2019 года Glamour стал доступным только онлайн. А это журнал, на минуточку, основанный в 1939 году! Есть и новости последнего времени. В США «новой жертвой коронавируса» называют Playboy. В марте журнал, который издавался 66 лет, прекратил издание американской версии. По словам главы компании Бена Кона, об уходе в digital в журнале думали давно, а пандемия повлияла на производственные цепочки и печать журнала.

Похожая тенденция наблюдается и в России. Во время эпидемии некоторые издания, в том числе «Ведомости» отказались от выпуска печатной версии. Через несколько недель после введения карантина в России закрылся легендарный журнал «Русский репортер». То есть ведущие мировые печатные издания уже закрылись или перешли в формат онлайн-СМИ, а всякого рода газеты на азербайджанском языке, типа «Сес» или «Баки-хебер», искусственно поддерживаются на плаву. Им, в частности, Фондом поддержки СМИ, выделяется финансовая помощь.

На дворе не просто 2020 год, когда растет популярность сайтов, блоггеров, ютуберов. Ныне год мировой борьбы с коронавирусом. В нашей стране борьба с ним ведется особо жестко. Людям в магазин и в аптеку разрешают выходить только по смс-сообщениям, на короткий временной отрезок. Кто в таких условиях, когда еще и кусок хлеба нужно заработать в новых, гораздо более тяжелых реалиях, будет бежать в газетный киоск за, образно говоря, новым номером «Йени Азербайджана»?! Вопрос, впрочем риторический. Увы, судя по всему, воз и ныне там. И это, как мне кажется, еще не раз проявит себя. В том числе и в момент, когда все узнают имена обладателей квартир в третьем доме журналистов, распределением которых, в немалой степени, будет заниматься новое руководство Фонда. А советовать им, допускаю, будут все еще не уволенные кадры Али Гасанова.