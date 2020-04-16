«Лопухнин» и Рошка Выкрутасов

Не могу понять, почему молчит «Голос Америки», «Вашингтон пост», «Нью-Йорк Таймс», «Немецкая волна», на худой конец, одна из самых влиятельных газет Гондураса «Ля Трибуна»? Тут произошло чудо всемирного, я бы даже сказал вселенского масштаба, а они сидят и помалкивают! Вот она — дискриминация, вот они пресловутые двойные стандарты! Небось, когда нужно критиковать один южный город – так очередь собирается из жаждущих и страждущих. А тут, когда есть повод поведать миру об уникуме, который напрямую связан с южным городом, так тишина стоит кладбищенская.

А ведь рассказ о чудесном исцелении от коварного вируса главы одной из южногородских диаспорских организаций по имени Рошка Выкрутасов, могла бы стать настоящей сенсацией! От него, негодного, я про коварный вирус, погибли уже тысячи людей в мире. Число зараженных измеряется миллионами. Ученые со всего мира ночей не спят, все ищут вакцину от вируса. А тут появляется Выкрутасов, сообщает о своей героической победе над главной проблемой человечества, а всем ведущим мировым СМИ хоть бы хны!

Впечатляют и слагаемые, так сказать героические будни этой победы. Начнем с того, что Выкрутасов шокировал всех своих соотечественников сообщением о том, что скоропостижно подцепил где-то этот треклятый вирус. О том, где именно с ним могла случиться эта напасть, Рошка предпочитал широкой общественности не отчитываться. Ему важен был сам эффект, произведенный крайне своевременным сообщением. Почему сообщение было своевременным? Да потому, что все остальные руководители южногородских диаспорских организаций в эти самые дни лично встречались со своими соотечественниками, распределяли среди них еду, решали их проблемы с размещением. Они рисковали своим здоровьем, своей жизнью. И, к счастью, ни один из них на сегодняшний день так и не подцепил этот коварный вирус.

А вот Выкрутасов, по его собственным словам, не высовывавший носа из дома более месяца, умудрился-таки привлечь к себе коварный вирус. Неужели летучую мышь слопал, выйдя на балкон арендуемой квартиры? Вроде бы нет, хотя от носителя такой фамилии можно было ждать чего угодно. И что особо интересно, боролся он со своим коварным вирусом, не покидая квартиры, живя на одной жилой площади с иными членами семьи. На удивленные вопросы знакомых о причинах такого своего поведения, Рошка отвечал коротко — я самоизолировался в своей комнате.

Вот, учитесь господа из ВОЗ! Оказывается, так можно! Да, можно быть носителем коварного вируса, и не ложиться в больницу, дефилировать по квартире, где живут члены твоей семьи, раздавать комментарии южногородским СМИ! Какая, на фиг, вакцина! Жажда славы, стремление пропетлять между струйками, нежелание признавать собственное банкротство — это слагаемые победы над коварным вирусом! Правда, был один очень пикантный момент, о котором Рошка предпочитал широко не распространяться.

Его борьба с коронавирусом протекала столь героически и специфически, что на всем ее протяжении Выкрутасова не удосужились даже включить в число официально инфицированных этим недугом. Да, такое тоже бывает, если верить рассказам Рошки! Главное же тут – вовремя растрезвонить на весь южный город! А внесли тебя в число реально и официально заразившихся, инфицирован ли ты на самом деле коварным вирусом или только есть подозрения на этот счет — дело второе. В крайнем случае, всегда можно все свалить на непонятливость журналистов или на чрезмерную и напрасную активность верного оруженосца Выкрутасова по имени Омар Правдорубов.

При этом, нужно отдать должное Рошке, он обладал тонким чутьем. Понимая, что вечер перестал быть томным, он решил не затягивать игру. Выкрутасов столь же эффектно и неожиданно объявил о своем чудесном исцелении не выходя из дома, как ранее поведал о заболевании. Теперь осталось дождаться, когда он расскажет об изобретении им лекарства, под названием «лопухнин», раздавая которое всем желающим, можно убедить их во всем, что тебе угодно. Собственно, в том числе и поэтому было удивительно стоическое игнорирование ведущими мировыми СМИ Рошки Выкрутасова — человека, который умудрился победить коварный вирус, так и не подхватив его!