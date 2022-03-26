Основными условиями для снятия санкций в отношении России являются прекращение огня и вывод войск с Украины. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать», — заявила Трасс, добавляя, что этот механизм «не использовался в 2014 году».

Глава британского МИД также призвала «удвоить санкции и количество поставляемого Украине оружия». По ее мнению, продолжение и усиление подобных мер может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.