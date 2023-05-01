Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс секретариат кабинета министров выставил счёт за тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из особняка Чивнинг-хаус, на $15 тыс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя Трасс для The Times, политик часто организовывала мероприятия в поместье в конце августа и начале сентября 2022 года.

20 октября 2022 года Трасс на 45-й день пребывания у власти объявила об отставке. По данным YouGov, перед этим уровень её поддержки упал до 10%.