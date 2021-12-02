«Ливерпуль» на протяжении 14 матчей подряд забивает не менее двух мячей в выездных матчах, что является рекордом чемпионатов Англии.

Предыдущее достижение принадлежало «Престону», которое было установлено в сезоне-1888/89. Также мерсисайдцы побили рекорд «Сандерленда», забив в 18 матчах кряду не менее двух мячей за матч. Это достижение держалось с 1927 года.

В очередном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Юргена Клоппа обыграли «Эвертон» со счетом 4:1. Точными ударами отметились Джордан Хендерсон, Диогу Жота и Мохаммед Салах, который оформил дубль.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 31 очко. Лидирует в турнире лондонский «Челси», имея в активе 33 балла.