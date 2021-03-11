Ливан поблагодарил Азербайджан

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби выразил благодарность Азербайджану за возвращение ливанской армянки Марал Наджарян.

Как передает Report, об этом сообщило Ливанское национальное агентство.

«Шарбель Вахби поблагодарил все стороны, благодаря усилиям которых Наджарян была возвращена в Ливан, в частности, выражена благодарность Международному комитету Красного Креста, а также России, Азербайджану и Армении», — говорится в сообщении.

Марал Наджарян, родившаяся на территории ливанского Бурдж-Хаммуда, имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшей зоне конфликта вместе с гражданином Ливана армянского происхождения, с которым она проживала. В результате проявленного азербайджанской стороной гуманизма М.Наджарян была освобождена 10 марта этого года.